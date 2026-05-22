Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры

«Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в убийстве. Установлено, что 23 января 2026 года между подсудимым и его сыном в доме в селе Денисовка произошел конфликт. Причиной ссоры стали неприязненные отношения с супругой сына, его нежелание трудоустроиться и имеющиеся долги. В ходе ссоры пожилой мужчина ударил сына ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Прокурор Крыма, выступая в прениях, отметил: «Допрошенный как на стадии предварительного, так и судебного следствия подсудимый признал вину в полном объеме. Об обстоятельствах совершения преступления пояснил, что указанные действия с его стороны были спровоцированы длительным конфликтом с сыном на бытовой почве, в том числе из-за супруги последнего».
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.