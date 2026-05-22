В Самаре разобрали детскую площадку, на которой погиб ребёнок

Спортивную площадку на улице Лукачёва, где в марте 2026 года погиб ребёнок, полностью демонтировали. Об этом сообщает «Самарская газета».
Напомним, 16 марта восьмилетний школьник играл на детской площадке, оборудованной на крыше подземного паркинга во дворе одного из домов на Лукачёва. Перелезая через перила, он поскользнулся и сорвался вниз с двухметровой высоты. Скорая помощь увезла мальчика в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
На месте трагедии появился стихийный мемориал, но через несколько дней местная управляющая компания его убрала, вызвав негативную реакцию местных жителей и родителей покойного в соцсетях.
И вот теперь — снова странное решение. Все объекты на площадке демонтировали и убрали. Жители соседних домов снова возмущены нелогичностью такого решения и тем, что опять, как и в случае с мемориалом, с ними никто не посоветовался.