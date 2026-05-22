Теннисный клуб загорелся на Хасанской улице в Красногвардейском районе

Пожар произошел в теннисном клубе на Хасанской улице в Красногвардейском районе. Инцидент произошел днем 22 мая в 13:31. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и в 14:24 полностью ликвидировали огонь. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
— Для ликвидации возгорания от МЧС было задействовано 4 единицы техники и команда из 18 человек, — уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара пока не установлены.
Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что двух женщин госпитализировали после пожара в трехкомнатной квартире в многоэтажном доме в Петербурге. Инцидент произошел в Шушарах. Также мы рассказывали и о страшной трагедии в Петергофе, где 17 лошадей заживо сгорели в конном клубе.