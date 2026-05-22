В Батайске неизвестные застрелили двух собак у Соленого озера. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. В районе Соленого озера в Батайске были обнаружены тела двух мертвых собак. Один из случаев зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как собака лает на проезжающий черный внедорожник, после чего возвращается на свое место. Автомобиль останавливается и скрывается за углом, а затем раздается выстрел. Животное погибает на месте. При этом самого стрелявшего на видео не видно, поэтому достоверно установить, связана ли машина с гибелью собаки, пока не удалось.
По словам местных жителей, обеих собак кормила и курировала одна из жительниц Батайска. Обращалась ли она с заявлением в полицию, на данный момент неизвестно. В ходе мониторинга сети Интернет в поле зрения сотрудников полиции попала публикация, содержащая информацию о гибели двух собак в районе Солёного озера в городе Батайске. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка: устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные причастные к инциденту лица. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.