В Батайске неизвестные застрелили двух собак у Соленого озера. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. В районе Соленого озера в Батайске были обнаружены тела двух мертвых собак. Один из случаев зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как собака лает на проезжающий черный внедорожник, после чего возвращается на свое место. Автомобиль останавливается и скрывается за углом, а затем раздается выстрел. Животное погибает на месте. При этом самого стрелявшего на видео не видно, поэтому достоверно установить, связана ли машина с гибелью собаки, пока не удалось.