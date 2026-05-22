Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Воронежской области на три дня бросила малолетних детей в холодной квартире

Горе-мамаша отдыхала с подругой, пока ее дети мерзли и голодали.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Борисоглебского района попала под суд за оставление в опасности двух своих малолетних детей.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, женщина решила встретиться с подругой. Этому не помешал тот факт, что дома у нее находились двое малышей — одному 3 года, а другому 8 месяцев. Причем один из детей болел. Горе-мамаша заперла их одних в неотапливаемом помещении в легкой одежде без еды и воды. У подруги женщина провела три дня, совершенно не волнуясь о судьбе своих детей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передает его в суд для принятия решения.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.