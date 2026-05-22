Автобус с 44 детьми попал в ДТП в Самарской области 22 мая

В Самарской области автобус, перевозивший 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в пятницу, 22 мая 2026 года, в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там автобус, который перевозил детей, столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«По имеющимся данным, произошло столкновение автомобиля Renault Duster и автобуса, перевозившего 44 ребенка. Пострадавших в автобусе нет», — рассказали в полиции.

Судя по фото с места ДТП, иномарка после столкновения загорелась. На место выезжали пожарные. По предварительным данным, пострадали пассажиры легковушки.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все детали происшествия. По материалам, собранным сотрудниками ГАИ, будет проведена проверка.

Легковушка загорелась после ДТП. ГУ МВД России по Самарской области.