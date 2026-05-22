Глава нижегородского минобра выразил соболезнования после атаки на колледж в ЛНР

«Мои глубочайшие соболезнования в связи с ужасной трагедией в Луганской Народной Республике. Удар по образовательной организации, месту, где учатся и живут дети — это военное преступление и метод, используемый террористами. Сил коллективу Старобельского профессионального колледжа и скорейшей поправки пострадавшим студентам!», — написал министр.