В Ачинске подросток на электросамокате сбил 10-летнюю девочку

В Ачинске возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появилась информация о наезде электросамоката на ребёнка. Инцидент произошёл 21 мая на улице Кирова. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, несовершеннолетний мальчик на электросамокате сбил 10-летнюю девочку. Ребёнок получил травмы.
Следователи Ачинского межрайонного следственного отдела завели дело по статье 268 УК РФ — нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение мальчика, который управлял самокатом. Выясняются все обстоятельства произошедшего.