Почти 21 час в Воронежской области действовал режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области днём пятницы, 22 мая. Об отбое стало известно в 15:18.
Особый режим сохранялся в регионе почти сутки. Его ввели ещё накануне вечером.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что за ночь в небе над регионом уничтожили семь беспилотников. Пострадавших среди населения нет. Однако при падении обломков БПЛА в одном из районов был повреждён объект инфраструктуры.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше