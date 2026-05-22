Следующее заседание по делу об убийстве Тарховых пройдет в Самаре 23 июня

Напомним, 21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства, в том числе о ядовитых капсулах, — Тарховы умирали в мучениях. Екатерине Тарховой предъявлено восемь обвинений. Сама она полностью призналась в убийстве, но отрицает надругательство над телами. На суде присутствует ее мать Людмила, которая признавалась, что ей неприятно находиться рядом с дочерью.