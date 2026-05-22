На Дону предприниматель ответит за смерть работника. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета. Следственным отделом по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).По версии следствия, обвиняемая, занимаясь производством бетонных изделий в посёлке Щепкин Аксайского района, грубо нарушила правила охраны труда. Она незаконно допустила к работе 41-летнего мужчину, не обеспечив ему безопасные условия. Для выполнения задания предприниматель выдала работнику электроинструмент с изменённой заводской схемой — заведомо неисправный и опасный. В результате мужчина получил смертельный удар током и скончался на месте. Следственный орган СК России собрал достаточную доказательную базу, подтверждающую вину обвиняемой. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.