Под Осиповичами птица отправила машину в кювет

В Осиповичском районе сбитая птица отправила машину в кювет, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Жесткая авария произошла на трассе М-5 утром 22 мая. Примерно на 90 километре магистрали 33-летняя водитель Volkswagen сбила птицу, после чего не справилась с управлением, машина съехала в правый по ходу движения кювет. За пределами проезжей части автомобиль опрокинулся.
После ДТП в медучреждение были доставлены 43-летний пассажир и 10-летний ребенок, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Проводится проверка.
