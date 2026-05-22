Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Осиповичами птица отправила машину в кювет

Мужчина и ребенок попали в больницу после ДТП со сбитой птицей на трассе М-5.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичском районе сбитая птица отправила машину в кювет, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Жесткая авария произошла на трассе М-5 утром 22 мая. Примерно на 90 километре магистрали 33-летняя водитель Volkswagen сбила птицу, после чего не справилась с управлением, машина съехала в правый по ходу движения кювет. За пределами проезжей части автомобиль опрокинулся.

После ДТП в медучреждение были доставлены 43-летний пассажир и 10-летний ребенок, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Проводится проверка.

Ранее газонокосилка врезалась в пассажирский автобус в Минске.

Еще белорус обворовал женщину ради романтики — вот что было дальше.

Тем временем россиянка купила в Беларуси дворец Радзивиллов ровно за 90 рублей.