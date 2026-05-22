В Москве адвоката отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

В Москве суд отправил под домашний арест адвоката столичной Адвокатской палаты Игоря Поповского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
«Солнцевский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 июня 2026 года в отношении Поповского Игоря Олеговича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в Telegram-канале инстанции.
По версии следствия, адвокат пообещал клиентке прекратить уголовное преследование через связи в прокуратуре и получил за это 6 млн рублей. В действительности он не мог повлиять на решение суда и присвоил средства себе.