Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве адвоката отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Солнцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Игоря Поповского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, адвокат пообещал клиентке прекратить уголовное преследование через связи в прокуратуре и получил за это 6 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Москве суд отправил под домашний арест адвоката столичной Адвокатской палаты Игоря Поповского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

«Солнцевский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 июня 2026 года в отношении Поповского Игоря Олеговича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в Telegram-канале инстанции.

По версии следствия, адвокат пообещал клиентке прекратить уголовное преследование через связи в прокуратуре и получил за это 6 млн рублей. В действительности он не мог повлиять на решение суда и присвоил средства себе.