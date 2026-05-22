Михаил Пучков сравнил с терроризмом атаку на Старобельский колледж

Соболезнования в связи с трагедией в Луганской Народной Республике (ЛНР) выразил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Он назвал удар Старобельскому профессиональному колледжу — месту, где учатся дети, — военным преступлением.
«Это метод, используемый террористами», — отметил Пучков, пожелав сил коллективу и скорейшей поправки пострадавшим студентам.
Минувшей ночью ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа — погибли 4 человека, больше 40 получили ранения.
В 22:00 по московскому времени начнётся запрошенное Россией экстренное собрание Совета Безопасности ООН.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше