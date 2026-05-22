Пинок за замечание. Задержали подростка, напавшего на женщину в автобусе

Пользователей интернета шокировало видео, снятое в пермском автобусе: на кадрах 15-летний подросток пинает женщину в живот после замечания о том, что в общественном транспорте нельзя курить. Подробнее о том, какое наказание может грозить молодому человеку и с чем связана такая агрессия, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Пнул со всей силы в живот.
Самая обычная поездка в автобусе закончилась уголовным делом. Женщина ехала вместе с ребёнком, когда в салоне заметила подростка, который начал курить. Она спокойно сделала ему замечание, однако он его проигнорировал. Тогда бдительная пассажирка начала снимать происходящее на телефон.
Женщина вновь обратилась к молодому человеку с просьбой прекратить курение в уже более грубой форме. В ответ она получила оскорбления и нецензурную брань. Пассажирка поднялась с места, взяла сумку и замахнулась на подростка, а затем он прижал её к двери и несколько раз ударил ладонью по голове.
После короткой словесной перепалки молодой человек схватился за поручни и пнул женщину в живот. Стоявшая рядом девушка несколько раз нажала на кнопку «стоп», пытаясь привлечь внимание водителя, однако транспорт не остановился. Другие пассажиры тоже проявили равнодушие к ситуации и предпочли не вмешиваться. Женщина осела на пол и схватилась за место, куда пришёлся удар. Ребёнок пострадавшей громко заплакал. За кадром слышно, как очевидцы обратились к подростку с вопросом о причинах его поступка. В ответ он вновь перешёл на нецензурную брань, заявляя, что ему всё равно на случившееся. Затем парень вышел на остановке.
Источник perm.aif.ru, знакомый с ситуацией, заявил, что подросток ранее состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
«Поражает безразличие людей».
В социальных сетях видеозапись вызвала бурную реакцию. Местные жители недоумевают, почему никто не остановил подростка и не помог женщине.
«Все пассажиры просто сидят, и никто даже не подошёл к девушке, не успокоил её ребёнка, который ревёт на фоне. Понятно, что этого несовершеннолетнего нельзя трогать, тем более бить. Но почему к самой пострадавшей такое отношение? Или испугались, что этот пацан тоже ударит? Поражает безразличие людей. Может быть, это просто не попало в кадр, и после люди проявили человечность», — написала Валерия в комментариях под публикацией.
Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае Сергей Большаков объяснил perm.aif.ru, что на протяжении нескольких десятилетий у родителей таких подростков формировалась определённая система взглядов, и затем они передавали её своим детям. С одной стороны, в них воспитывали идею собственной исключительной ценности и бесценности, а с другой — абсолютного игнорирования интересов окружающих людей.
«К сожалению, неуважение к людям стало нормой в большинстве нашего общества. И такое воспитание продолжается до сих пор. К тому же современные дети, в отличие от предыдущих поколений, оказываются абсолютно безнаказанными за свои проступки. Законодательство устроено таким образом, что даже двоечника нельзя оставить на второй год без согласия родителей. А школьника, который наносит побои или оскорбляет окружающих, зачастую невозможно исключить из школы», — выразил мнение Сергей Большаков.
Штраф, обязательные работы или лишение свободы.
По факту применения насилия несовершеннолетним в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В СУ СК РФ по Пермскому краю рассказали perm.aif.ru, что личность подростка установлена. Его задержали, сейчас с ним проводятся следственные действия.
По статье может грозить наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы до семи лет.
В департаменте транспорта сообщили, что записи с камер будут предоставлены правоохранительным органам для оценки действий участников конфликта.