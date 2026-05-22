Пинок за замечание. Задержали подростка, напавшего на женщину в автобусе

После короткой словесной перепалки молодой человек схватился за поручни и пнул женщину в живот. Стоявшая рядом девушка несколько раз нажала на кнопку «стоп», пытаясь привлечь внимание водителя, однако транспорт не остановился. Другие пассажиры тоже проявили равнодушие к ситуации и предпочли не вмешиваться. Женщина осела на пол и схватилась за место, куда пришёлся удар. Ребёнок пострадавшей громко заплакал. За кадром слышно, как очевидцы обратились к подростку с вопросом о причинах его поступка. В ответ он вновь перешёл на нецензурную брань, заявляя, что ему всё равно на случившееся. Затем парень вышел на остановке.