В Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

На перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии пострадали пять женщин-пассажирок, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, водитель одного из автобусов не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть ехавшего впереди транспорта. Всего в салонах двух автобусов находилось 20 пассажиров. Пятерым женщинам в возрасте от 33 до 62 лет потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП организована проверка.