Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Владимир Путин отметил, что детали ударов будут расследованы.
«Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете, это лучше, чем кто-нибудь другой. Это постоянный провал на фронте. Сдача позиций населенных пунктов, территорий», — заявил президент.
Он сообщил, что число погибших при ударе выросло до шести, а также поручил Минобороны предложить ответ на действия ВСУ.
Ранее удар ВСУ по старобельскому общежитию был квалифицирован Следственным комитетом как террористический акт. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса.