Депортированный из ОАЭ саровский бизнесмен предстанет перед судом

Следователи отдела МУ МВД России по ЗАТО г. Саров завершили расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемый похитил около 9 млн рублей из бюджета при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Аферы были связаны с тремя эпизодами: закупкой некачественного оборудования, невыплатой денег субподрядчику и завышением в сотни раз объемов материалов при строительстве дорог. Преступную деятельность выявили еще в 2022 году, однако бизнесмен успел покинуть страну.
Фигуранта объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Недавно его депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ объединены в одно производство и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
