Депортированный из ОАЭ саровский бизнесмен предстанет перед судом

По версии следствия, обвиняемый похитил около 9 млн рублей из бюджета при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Аферы были связаны с тремя эпизодами: закупкой некачественного оборудования, невыплатой денег субподрядчику и завышением в сотни раз объемов материалов при строительстве дорог. Преступную деятельность выявили еще в 2022 году, однако бизнесмен успел покинуть страну.