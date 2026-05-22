Общежитие в Старобельске после теракта ВСУ превратилось в руины

Корреспондент RT Мурад Газдиев продемонстрировал, как выглядят руины общежития в Старобельске (ЛНР) после теракта ВСУ.
Пострадали и студенты, и преподаватели. По информации республиканского Минздрава, число пострадавших увеличилось до 40, несколько человек погибли. Под завалами могут оставаться дети.
Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета.
Соболезнования в связи с трагедией в Луганской Народной Республике (ЛНР) выразил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
