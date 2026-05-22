«Кошмарят! И нет никакой управы»: под Волгоградом новые фермеры «прессуют» пенсионеров, инвалидов и родителей участников СВО миллионными исками из-за земельного спора

Дикая история прямо сейчас разворачивается в Октябрьском.
районе Волгоградской области. Семерым жителям села Перегрузное, среди которых — пенсионеры,
инвалиды с тяжелыми заболеваниями, пытаются отказать в их праве распоряжаться.
собственной землей, применяя в качестве «аргумента» многомиллионные судебные.
иски и обвинения в совершении преступлений.
Жизнь тружеников села, которые.
отдали лучшие годы на процветание страны и сельского хозяйства, превратилась в.
настоящий кошмар. Две женщины уже попали в больницу с тяжелыми приступами.
Среди преследуемых так называемыми «новыми фермерами» и районным судом оказались и две матери.
бойцов СВО, одна из которых уже похоронила своего сына. Однако даже эти.
обстоятельства не остановили тех, кто хочет зарабатывать на чужой земле, не.
спросив разрешения у владельцев этой земли, от дальнейших судебных.
преследований селян.
«Хотели по-хорошему».
Эта история началась в 2022 году. Несколько человек, чьи паи.
находились в аренде у АО «Перегрузненское», перед перезаключением договоров на.
дальнейшее использование их земли, обратились с просьбой к руководству.
сельхозпредприятия пересмотреть арендную плату за пользование их.
наделами.
— Каждый год после сбора урожая нам выдавали по две тонны.
зерна и по две тонны соломы, — рассказывает один из пайщиков Василий Кравченко. — Мы по-хорошему хотели договориться с «Перегрузненским». предложили в арендную.
плату включить три тонны зерна, по одной тонне сена и по одной — соломы. С.
потолка ничего не взяли, посмотрели, что получают пайщики в других хозяйствах.
Другие арендаторы при заключении договоров обговаривают, кстати, и другие важные.
для селян моменты. Например, помогают при вспашке огородов, предоставляют свой.
транспорт, если пайщикам надо съездить в райцентр в ту же поликлинику, у нас.
ведь нет общественного транспорта. Никакой подобной помощи мы от АО.
«Перегрузненское» отродясь не видели. Однако наше предложение было встречено в.
штыки и отклонено.
После этого, продолжает Василий Федорович, руководство.
сельхозорганизации сделало вид, что ничего не происходит, и продолжило.
обрабатывать паи селян, расплачиваясь с людьми ранее обговоренной арендной.
платой. В то же время селяне стали искать других арендаторов, намереваясь.
передать им паи на более выгодных для людей условиях.
— Мы несколько раз уведомляли АО «Перегрузненское», что.
прекращаем с ними сотрудничество. Однако наши обращения игнорировались. И,
наконец, в 2025 году мы, пользуясь своим законным правом, передали свою землю в.
АО «Аксайское», где согласились с предлагаемым нами размером арендной платы. Мы.
заключили договоры, заверили их у нотариуса, и АО «Аксайское» официально.
получило нашу землю в аренду, — продолжает собеседник.
Однако через некоторое время АО «Перегрузненское» подало.
иски в суд на «непокорных» селян. «Новые фермеры» требовали от пайщиков.
возмещения ущерба за обработку их паев, несмотря на то, что договоры люди с.
этой организацией так и не перезаключили. А также предъявили им многомиллионные.
иски за так называемую упущенную выгоду.
Иски на миллионы.
Сказать, что люди были шокированы, это не сказать ничего.
Иски с миллионными требованиями получили, в частности, две сестры, Светлана.
Яковлева и Галина Мацнар, которые стали обладателями паев в рамках вступления в.
наследство после смерти их матери. Сыновья женщин отправились на СВО, а на днях.
Светлана Яковлева похоронила сына. Сын Галины находится «за ленточкой» уже больше четырех лет. Надо ли.
говорить о том, что испытывают сейчас эти женщины, одна из которых живет в.
трауре, а другая ежеминутно переживает за своего родного человека. Однако даже.
эти обстоятельства не остановили руководство АО «Перегрузненское» в стремлении.
наказать матерей героев СВО, которые посмели выбрать другого арендатора.
Например, с матери погибшего участника СВО потребовали больше миллиона.
рублей!
— Разве ради того пролил кровь сын Светланы, чтобы его мать.
«кошмарили» судами? — возмущается Василий Кравченко. — Когда мы отказались.
перезаключать договоры с АО «Перегрузненское», мы не просили их.
обрабатывать нашу землю. Однако на судах они заявляли, что, если обработка.
земли продолжается, то действие договоров автоматически продлевается. Это как.
получается? Мы что, крепостные какие-то, и не имеем права решать, что нам.
делать со своей землей? Да, они выдавали нам арендную плату по старым договоренностям.
Ну, а почему нам ее не брать, если они пользовались нашей землей? А теперь людям.
выставили счета за расходы, которые они понесли за обработку паев за 2025.
год.
По словам селян, после того, как свою землю они передали в.
АО «Аксайское», руководство этой сельхозорганизации пыталось по-хорошему.
договориться с бывшими арендаторами и предлагало компенсировать понесенные АО.
«Перегрузненское» затраты на вспашку и культивирование земли. Однако получило.
отказ. Зато в суд «понеслись» иски к селянам с «грабительскими».
требованиями.
— Представитель АО «Перегрузненское» заявил в суде, что.
из-за того, что паи были переданы другому арендодателю, организация понесла.
огромные убытки, так как они хотели посеять на нашей земле уже в этом, 2026.
году, горчицу. Представляете? Никакой горчицы они не посеяли, а рассчитали.
ущерб так, как-будто они уже все собрали, выставив среднюю стоимость за тонну.
горчицы! Октябрьский районный суд в этом им отказал и снизил стоимость.
компенсации расходов за обработку наших паев. Но все равно суммы для пенсионеров.
вышли астрономические. Наши бабушки просто не выдержали и попали в больницу, —.
продолжает Василий Федорович.
Довели до приступов.
Когда супруги Очуевы получили иск с требованием выплатить АО.
«Перегрузненское» около 2,7 миллиона рублей, у пенсионерки Натальи Николаевны.
случился приступ. Ее в срочном порядке госпитализировали в «Каустик», где.
врачи три недели билисб над тем, чтобы стабилизировать ее состояние.
— У меня была только гипертония, а теперь еще прибавилось.
диагнозов — сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. Раньше я на.
таблетки 2,5 тысячи тратила, а теперь — шесть. А пенсия у меня 15 тысяч. Почти все.
деньги уходят на лекарства. А тут еще эти миллионы, — вспоминает пережитое.
женщина.
Несмотря на то, что суд отказал АО «Перегрузненское» в.
возмещении упущенной выгоды за непосеянную и несобранную горчицу, все же.
требования компенсации за распаханные паи пенсионерки и ее мужа были.
удовлетворены. Супругам присудили около 300 тысяч рублей — сумму, которая тоже.
для них оказалась неподъемной с учетом того, что муж Натальи Николаевны болен.
онкологией.
— Решение суда еще не вступило в законную силу, а мою.
карточку судебные приставы уже заблокировали. А мужу надо было ехать в.
онкодиспансер на лечение. Мы и так ему с осени лекарства за свой счет покупаем — говорят, нет финансирования. Стали разбираться с приставами, а они говорят, вам.
все на госуслуги приходило. Какие у нас госуслуги? У нас и интернета нет. Как.
все это можно выдержать? — едва не плачет пенсионерка.
В такой ж ситуации оказалась и другая жительница села.
Перегрузное — Галина Недожогина. Пенсионерка является опекуном.
недееспособного сына-инвалида. Женщина с сыном живут вдвоем в стареньком доме,
перебиваются огородом. Громом среди ясного неба стал для нее неожиданный визит.
полицейского из районного отдела полиции. Как выяснилось, руководство АО.
«Перегрузненское» написало на нее заявление в правоохранительные органы,
обвинив в совершении экономического преступления (!).
Этот день стоил Галине Недожогиной госпитализации в больницу.
с обострением сердечного заболевания. А у ее сына, имеющего проблемы с.
психическим здоровьем, случился сильный приступ. Хотя полиция и отказала в.
возбуждении уголовного дела, суд с АО «Перегрузненское» у пенсионерки еще.
впереди.
— Мы же не батраки, почему кто-то решает за нас, что мы.
должны делать с нашей землей? Мы бы не стали искать других фермеров, если бы в.
АО «Перегрузненское» услышали наши пожелания и пошли нам навстречу. Но после.
того, что они сделали, мы только лишний раз убедились в правильности нашего.
выбора, — констатирует женщина.
Суды за судами.
Между тем, в АО «Перегрузненское» не собираются прекращать тяжбу с пенсионерами и инвалидами. Судебные иски в отношении собственников земли.
продолжают регулярно поступать в Октябрьский районный суд. В частности, после.
того, как акционерное общество отсудило у супругов Очуевых 300 тысяч рублей, компания требует через суд признать заключенный пенсионерами договор на.
предоставление в аренду их земли АО «Аксайское» незаконным.
В Октябрьском районом суде также начинается процесс в.
отношении Галины и Михаила Недожогиных. От них АО «Перегрузненское» также.
требует около 900 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за обработку их.
паев, компенсацию упущенной выгоды, а также признания незаконным заключения договора аренды с АО «Аксайское».
Еще один пайщик, Алексей Журовецкий уже по состоявшемуся решению суда должен.
будет выплатить «новым фермерам» около 300 тысяч рублей. Его договор на предоставление земли в аренду «Аксайскому» также могут признать вне закона.
Несмотря на то, что пайщики не хотят больше сотрудничать с.
АО «Перегрузненское», руководство этой организации продолжает добиваться того,
чтобы «уплывшая» земля вернулась в их распоряжение.
По всей видимости, бизнесмены и сами поверили в то, что.
земельные паи, заработанные людьми годами тяжелого сельского труда, являются.
уже их собственностью.
Теперь последнее слово остается за судами. Пенсионеры и.
инвалиды уже вынуждены выплатить огромные суммы АО «Перегрузненское», а теперь.
над ними нависла опасность, что их землей будут распоряжаться без их согласия.
Мы связались с представителем АО «Перегрузненское» Алексеем.
Селивановым и попытались выяснить, почему акционерное общество с таким.
упорством ведет «войну» с пенсионерами, инвалидами и матерями участников СВО.
На что от юриста был получен ответ, что он не может разглашать конфиденциальную,
коммерческую информацию об акционерном обществе, и не является сотрудником.
организации, лишь представляя ее интересы в судах.
Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием.
событий в Октябрьском районе. Особое внимание журналисты уделят судебным процессам с участием АО «Перегрузненское» и пайщиками.
Кроме того, редакция ИА «Высота 102» просит прокуратуру Волгоградской области расценивать данную публикацию как официальное обращение жителей и дать оценку законности действиям Акционерного общества.