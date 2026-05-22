Троих подростков арестовали за нападения на прохожих в Петербурге

Трое несовершеннолетних заключены под стражу по обвинению в серии нападений на прохожих в центре Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, 10 мая группа из четырех человек, вооружившись газовым баллончиком, совершила два нападения в историческом центре города. Сначала злоумышленники избили и распылили газ в лицо прохожим на Думской улице, а спустя некоторое время совершили аналогичное преступление на набережной канала Грибоедова.
Фигуранты дела были задержаны 20 мая.