Троих подростков арестовали за нападения на прохожих в Петербурге

По версии следствия, 10 мая группа из четырех человек, вооружившись газовым баллончиком, совершила два нападения в историческом центре города. Сначала злоумышленники избили и распылили газ в лицо прохожим на Думской улице, а спустя некоторое время совершили аналогичное преступление на набережной канала Грибоедова.