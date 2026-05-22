Москвичку приговорили к 5 годам по делу о терроризме

Студентку Полину Костикову* признали виновной в вербовке россиян в украинские радикальные структуры, в том числе в «Русский Добровольческий Корпус»**. Девушке назначено наказание в виде пяти лет колонии, сообщает прокуратура Москвы.
«Полина Костикова приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тыс. рублей… 22-летняя жительница столицы Полина Костикова признана виновной по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.
С января по июнь 2024 года Костикова находилась в Грузии. Там она связалась с активистом РДК** и попыталась вступить в организацию, чтобы лично участвовать в боях против ВС РФ.
* внесена в перечень физлиц, причастных к экстремизму и терроризму.
** признан террористическим и запрещен в РФ.