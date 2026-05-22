Самозанятой девушке грозит срок из-за 168 рублей

«Во время консультации я сразу сказала, что являюсь действующим мастером по наращиванию ресниц, а также спросила нужна ли им выписка с моей банковской карты. На что мне ответили отрицательно: “Это ваши личные данные. Приносите документы строго по списку”. Я предоставила в отдел соцзащиты всё, что требовалось. Также приложила своё портфолио и отзывы клиентов, а в личной анкете кандидата указала, что имею доход от предпринимательской деятельности, работая более полугода в салоне красоты. Успешно пройдя все этапы получения социального контракта, в июне 2024 года я получила деньги. На протяжении всего года я действовала исключительно по бизнес-плану. Ежемесячно я отчитывалась за каждый выделенный мне рубль, и отдел соцзащиты не имел ко мне никаких претензий. В июне 2025 года контракт был окончен. Он был эффективным и выполненным на 100%. В соцзащите меня похвалили и пожелали мне успехов», — поделилась Елизавета.