Самозанятой девушке грозит срок из-за 168 рублей

Самозанятая Елизавета П. из Воронежа, получившая социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц, стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Девушке грозит лишение свободы за сокрытие дохода в размере 168 рублей за три месяца. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Претензий не было.
Елизавета рассказала корреспонденту vrn.aif.ru, что в мае 2024 года, будучи самозанятой, обратилась в отдел соцзащиты Ленинского района Воронежа для оформления социального контракта на 350 тысяч рублей для развития своего бизнеса.
Отметим, что соцконтракт доступен тем россиянам, чей среднедушевой доход за последние три месяца не превышал прожиточный минимум по региону. В Воронежской области на тот момент он составлял 13 444 рубля в месяц.
«Во время консультации я сразу сказала, что являюсь действующим мастером по наращиванию ресниц, а также спросила нужна ли им выписка с моей банковской карты. На что мне ответили отрицательно: “Это ваши личные данные. Приносите документы строго по списку”. Я предоставила в отдел соцзащиты всё, что требовалось. Также приложила своё портфолио и отзывы клиентов, а в личной анкете кандидата указала, что имею доход от предпринимательской деятельности, работая более полугода в салоне красоты. Успешно пройдя все этапы получения социального контракта, в июне 2024 года я получила деньги. На протяжении всего года я действовала исключительно по бизнес-плану. Ежемесячно я отчитывалась за каждый выделенный мне рубль, и отдел соцзащиты не имел ко мне никаких претензий. В июне 2025 года контракт был окончен. Он был эффективным и выполненным на 100%. В соцзащите меня похвалили и пожелали мне успехов», — поделилась Елизавета.
Звонки подругам и клиентам от сотрудников правоохранительных органов.
В декабре 2025 года девушке начали звонить подруги, знакомые и клиенты, сообщая о том, что им звонят сотрудники правоохранительных органов и вызывают для дачи показаний. По словам Елизаветы, они должны были рассказать, за что конкретно переводили деньги мастеру по наращиванию ресниц в период с января по март 2024 года. То есть за три месяца до того, как девушке одобрили социальный контракт. Связано это было с тем, что Елизавету заподозрили в мошенничестве при получении выплат.
«В этом же месяце состоялся мой первый допрос. В целом он прошёл спокойно. Я ответила на все вопросы, которые мне задали. Сказала сразу, что не могу точно вспомнить, кто за что мне переводил деньги. 80% — это были личные переводы. Меньшая часть была за услуги. Я этого не отрицаю и не скрываю. После допроса меня отпустили», — рассказала девушка.
Допрос из-за 168 рублей.
Девушка рассказала, что с наступлением 2026 года история продолжилась. 18 января ей позвонил сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и сообщил, что Елизавета должна подъехать для дачи дополнительных показаний.
«В тот момент я подумала, что проверка окончена, поскольку была абсолютно уверена в себе и знала, что никаких нарушений в моём социальном контракте нет и быть не может», — поделилась Елизавета.
В 19:30 двое оперуполномоченных приехали на служебной машине на работу к девушке и предложили проехать с ними в отдел. Дело, по их словам, должно было занять буквально 15 минут. На самом деле в отделе Елизавета провела около пяти часов. Всё это время ей задавали одни и те же вопросы, настаивая, чтобы девушка созналась в преступлении. Кроме того, ей говорили, что она не имела права рассчитывать на эту выплату и ввела в заблуждение соцзащиту. Также у девушки изъяли телефон.
На следующий день, как рассказала Елизавета, к ней в квартиру с обыском пришли сотрудники ОБЭП. Они изъяли её второй телефон, а также некоторую технику.
«В это же время я начала работать с адвокатом. Вместе с ним мы самостоятельно поехали на допрос к следователю. Против меня следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. После дачи показаний мне сказали, что я задерживаюсь на 40 часов. Меня отправили в изолятор временного содержания и на следующий день был суд по мере пресечения. В ходе него следователь запрашивал 42 дня нахождения в СИЗО, поскольку я якобы занимаюсь преступной деятельностью, оказываю давление на потерпевших и несу угрозу для общества. В ходе суда выяснилось, что у них нет оснований отправлять меня под стражу. Однако даже после этого я пробыла в изоляторе пять-шесть часов. Только потом меня отпустили», — рассказала девушка.
По словам Елизаветы, следствие было окончено 23 апреля 2026 года. Оно пришло к выводу, что девушка получила социальный контракт, благодаря утаиванию незначительной суммы дохода при подаче отчётных документов. Чтобы получить материальную помощь, доход Елизаветы за три месяца не должен был превышать 40 332 рубля. Однако за отчётный период он превысил этот уровень на 56 рублей в месяц. Соответственно, вышло 168 рублей за квартал. Таким образом, по версии следствия, Елизавета «намеренно скрыла» доход в размере более 40 500 рублей (свыше 13 500 в месяц).
Сотрудники СК направили материалы уголовного дела в прокуратуру Ленинского района Воронежа для утверждения обвинительного заключения.
Гуманность и законность на чаше весов.
Обвиняемую в сокрытии дохода при получении соцконтракта Елизавету поддержал уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев. В беседе с РИА «Воронеж» он отметил, что привлекать мастера по ресницам к уголовной ответственности за такую маленькую сумму — не по-человечески.
При этом Сергей Канищев добавил, что с юридической точки зрения сумма в данном случае не имеет значения. Однако при проведении следствия, по его мнению, нужно брать во внимание личность потерпевшей, а также факт того, умышленно ли Елизавета уменьшила сумму своего дохода или нет.
Уполномоченный по правам человека в регионе выразил надежду, что ситуация решится на стадии следственного разбирательства.
Делом также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Воронежской области М. А. Селюкову представить доклад о результатах его расследования, что даёт надежду на справедливый исход дела.