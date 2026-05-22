Стали известны подробности о пропавшем с авто рабочим под Волгоградом

Стали известны подробности о пропавшем под Волгоградом мужчине. Ранее сообщалось, что его тело разыскивают водолазы в реке Дон в Иловлинском районе.
Работник одного из местных предпринимателей исчез вместе с автомобилем «Нива». Следы машины обнаружились на берегу Дона неподалеку от хутора Белужино-Колдаиров. Работодатель обратился в полицию.
«Полицейские заподозрили, что мужчина утонул вместе с внедорожником. Нам направили заявку. Водолазы Дубовского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения ее отработали. Ни автомобиля, ни тела на найдено», — цитирует v1.ru представителей аварийно-спасательной службы Волгоградской области.
На данный момент ни автомобиль, ни его водитель не найдены.
Ранее сообщалось, что тело погибшей школьницы обнаружили в одном из поселков города Волжского.