Стали известны подробности о пропавшем с авто рабочим под Волгоградом

Полицейские заподозрили, что мужчина утонул вместе с внедорожником.

Стали известны подробности о пропавшем под Волгоградом мужчине. Ранее сообщалось, что его тело разыскивают водолазы в реке Дон в Иловлинском районе.

Работник одного из местных предпринимателей исчез вместе с автомобилем «Нива». Следы машины обнаружились на берегу Дона неподалеку от хутора Белужино-Колдаиров. Работодатель обратился в полицию.

«Полицейские заподозрили, что мужчина утонул вместе с внедорожником. Нам направили заявку. Водолазы Дубовского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения ее отработали. Ни автомобиля, ни тела на найдено», — цитирует v1.ru представителей аварийно-спасательной службы Волгоградской области.

На данный момент ни автомобиль, ни его водитель не найдены.

Ранее сообщалось, что тело погибшей школьницы обнаружили в одном из поселков города Волжского.