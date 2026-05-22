Лжеполицейский задержан за кражу заказов в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. По имеющимся данным, злоумышленник в форме полицейского пришёл в ПВЗ одного из маркетплейсов на территории Ростова-на-Дону. Он заявил персоналу, что изымает заказы, так как в них якобы могут быть спрятаны наркотические вещества. Часть похищенного мужчина продал на рынке в Краснодарском крае. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Несколько украденных заказов изъяли по адресу проживания мужчины. По словам фигуранта, в 2022 году он купил полицейскую форму у знакомого, а затем заказал в Интернете доставку атрибутов к ней: игрушечный пистолет, наручники и удостоверение несуществующего ведомства. Следователем Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.