Более 50 человек эвакуированы при пожаре в жилом доме в Балашихе

«В Главное управление МЧС России по Московской области поступило сообщение о пожаре на 19 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: Балашиха, ул. Строителей, д. 1. Подразделения Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали к месту вызова. По прибытии наблюдалось сильное задымление из окон и балконов на 19 этаже. Звенья ГДЗС были направлены на разведку очага пожара и поиск пострадавших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятыми мерами пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м.
«Звеньями газодымозащитной службы было спасено с помощью спасательных устройств трое взрослых и один ребeнок. Всего силами пожарно-спасательных подразделений был эвакуирован 51 человек, из них 10 детей», — добавили в ведомстве.