Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50 человек эвакуированы при пожаре в жилом доме в Балашихе

Четверо спасены и более 50 человек эвакуированы во время тушения пожара в жилом доме в Балашихе, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В Главное управление МЧС России по Московской области поступило сообщение о пожаре на 19 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: Балашиха, ул. Строителей, д. 1. Подразделения Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали к месту вызова. По прибытии наблюдалось сильное задымление из окон и балконов на 19 этаже. Звенья ГДЗС были направлены на разведку очага пожара и поиск пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятыми мерами пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м.

«Звеньями газодымозащитной службы было спасено с помощью спасательных устройств трое взрослых и один ребeнок. Всего силами пожарно-спасательных подразделений был эвакуирован 51 человек, из них 10 детей», — добавили в ведомстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше