Пожар произошел в ресторане Loro в центре Москвы

В ресторане Loro, расположенном на Большой Никитской улице в Москве, произошел пожар. Специалисты эвакуировали из здания сотрудников и посетителей заведения, после чего приступили к ликвидации возгорания. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва».
— Людей эвакуировали из заведения, пожарные ликвидируют огонь, — передает Telegram-канал.
10 октября 2025 года в Денежном переулке в столице загорелось двухэтажное здание, в котором находится итальянский ресторан. Все люди, находившиеся в здании, эвакуировались до приезда пожарных. Причиной пожара возгорания стало неисправное оборудование на кухне, а его площадь составила 20 квадратных метров.