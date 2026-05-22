Пожар произошел в ресторане Loro в центре Москвы

В ресторане Loro, расположенном на Большой Никитской улице в Москве, произошел пожар. Специалисты эвакуировали из здания сотрудников и посетителей заведения, после чего приступили к ликвидации возгорания. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва».