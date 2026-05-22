Пытавшемуся примкнуть к украинским террористам россиянину вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор Владиславу Крылову, который пытался вступить в «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал мужчину виновным в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации и назначил ему наказание в виде лишения свободы на десять лет. Первые три года осужденный проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
В июле 2023 года Крылов, находясь в Макеевке, заполнил анкету для вступления в РДК. После этого он приехал на вокзал в Краснодар, откуда планировал через Грузию добраться до Украины, чтобы принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
Довести умысел до конца мужчина не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Настоящий приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, уточнили в суде.
* организация признана террористической и запрещена на территории РФ.