Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытавшемуся примкнуть к украинским террористам россиянину вынесли приговор

Суд признал уроженца донецкой Макеевки виновным в приготовлении к госизмене и участии в террористической организации. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные семь — в колонии строгого режима.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Южный окружной военный суд вынес приговор Владиславу Крылову, который пытался вступить в «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал мужчину виновным в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации и назначил ему наказание в виде лишения свободы на десять лет. Первые три года осужденный проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

В июле 2023 года Крылов, находясь в Макеевке, заполнил анкету для вступления в РДК. После этого он приехал на вокзал в Краснодар, откуда планировал через Грузию добраться до Украины, чтобы принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Довести умысел до конца мужчина не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Настоящий приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, уточнили в суде.

* организация признана террористической и запрещена на территории РФ.