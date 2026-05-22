Пасечник ввел режим ЧС в ЛНР из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о введении ЧС регионального характера после атаки ВСУ на колледж. Об этом говорится в сообщении от администрации региона.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на общежитие колледжа, где погибли шесть человек, была не случайной. Боевики киевского режима специально целились в гражданский объект, чтобы воплотить в реальность свои преступные замыслы.
