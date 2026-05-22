Грузчик пострадал при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде

Взрыв прогремел на производстве ООО «Оксигазсервис». В этот момент там находился 37-летний грузчик, который получил термические ожоги лица, шеи и других частей тела. Медики квалифицировали травмы как тяжелые. Сейчас инспекторы начали расследование несчастного случая, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.