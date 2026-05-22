Грузчик пострадал при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде

Начато расследование несчастного случая на производстве.

Источник: Комсомольская правда

На одном из предприятий в Нижнем Новгороде взорвался газовый баллон, в результате чего серьезно пострадал работник. ЧП произошло 21 мая около полудня, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Взрыв прогремел на производстве ООО «Оксигазсервис». В этот момент там находился 37-летний грузчик, который получил термические ожоги лица, шеи и других частей тела. Медики квалифицировали травмы как тяжелые. Сейчас инспекторы начали расследование несчастного случая, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.