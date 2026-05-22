Женщина погибла при ударе дрона ВСУ в Брянской области

В городе Севске Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погибла мирная жительница. Находившуюся за рулем женщину госпитализировали с ранениями, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
По словам главы области, удар по легковой машине был нанесен целенаправленно с использованием БПЛА «Дартс».
«В результате атаки, к сожалению, погибла мирная жительница», — написал Ковальчук в своем канале в мессенджере MAX, назвав произошедшее террористическим ударом. Врио губернатора выразил глубокие соболезнования родным погибшей и пообещал, что ее семье будет оказана материальная помощь и всесторонняя поддержка.
В результате взрыва автомобиль получил серьезные повреждения. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.