Нотариуса арестовали в Москве по делу о коммерческом подкупе

Замоскворецкий суд Москвы отправил в следственный изолятор нотариуса Ольгу Бенедскую, она обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 июля 2026 года в отношении Бенедской Ольги Александровны, обвиняемой в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере, — сказано в сообщении.
По информации Мосгорсуда, женщина обвиняется в подкупе с целью обеспечения своей победы в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, а также в последующем назначении на эту должность, передает ТАСС.
