Нотариуса арестовали в Москве по делу о коммерческом подкупе

Летом прошлого года уже бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении более 180 миллионов рублей. Следствие считает, что взятка была предназначена за победу компании в конкурсах МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог. О задержании Логинова стало известно утром 9 июня.