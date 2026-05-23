Пожарные локализовали возгорание на складе в Подольске

«Сегодня вечером подразделения Подольского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали к месту вызова. По поступившей информации, произошло возгорание в складском здании по адресу: микрорайон Львовский, проезд Металлургов, д. 7Б. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение ангара по всей площади. Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить перехода огня на соседнее здание и локализовать пожар на площади 2 тыс. кв. м. В 20:50 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлекались 40 человек и 20 единиц техники.
