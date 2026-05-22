Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде поймали должника, прятавшегося от алиментов у матери в шкафу

Мужчина решил бегать от ответственности перед маленькой дочерью до последнего и втянул в соучастие своих родственников.

В Советском районе областного центра судебным приставам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции и МЧС, чтобы «достать» злостного неплательщика алиментами. Подробностями поделились в пресс-службе Управления ФССП по Волгоградской области.

Житель города-героя накопил 600 тысяч рублей долга по алиментам своей маленькой дочери, но платить их не торопился и долгое время скрывался от приставов. Его объявили в розыск, а впоследствии удалось выяснить, что он прячется в квартире у родственников. Родня стояла на стороне должника и двери приставам не открывала. Тогда правоохранители запросили через суд разрешение на вскрытие жилья и осмотр.

Получив нужное разрешение, приставы отправились к родственникам должника. Его мать попыталась сказать, что дома никого нет, однако наличие сотрудников полиции и спасателей, готовых вскрыть дверь, все же впустила стражей порядка. Сам должник обнаружился в одежном шкафу. Из квартиры он с правоохранителями отправился на допрос в отделение судебных приставов в качестве подозреваемого по уголовному делу. Ему грозит реальное лишение свободы.

Всего же в Волгоградской области в производстве у приставов находятся больше 10 тысяч исполнительных производств в отношении должников по алиментам.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше