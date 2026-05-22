В Волгограде поймали должника, прятавшегося от алиментов у матери в шкафу

В Советском районе областного центра судебным приставам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции и МЧС, чтобы «достать» злостного неплательщика алиментами. Подробностями поделились в пресс-службе Управления ФССП по Волгоградской области.
Житель города-героя накопил 600 тысяч рублей долга по алиментам своей маленькой дочери, но платить их не торопился и долгое время скрывался от приставов. Его объявили в розыск, а впоследствии удалось выяснить, что он прячется в квартире у родственников. Родня стояла на стороне должника и двери приставам не открывала. Тогда правоохранители запросили через суд разрешение на вскрытие жилья и осмотр.
Получив нужное разрешение, приставы отправились к родственникам должника. Его мать попыталась сказать, что дома никого нет, однако наличие сотрудников полиции и спасателей, готовых вскрыть дверь, все же впустила стражей порядка. Сам должник обнаружился в одежном шкафу. Из квартиры он с правоохранителями отправился на допрос в отделение судебных приставов в качестве подозреваемого по уголовному делу. Ему грозит реальное лишение свободы.
Всего же в Волгоградской области в производстве у приставов находятся больше 10 тысяч исполнительных производств в отношении должников по алиментам.