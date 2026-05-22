В Волгограде поймали должника, прятавшегося от алиментов у матери в шкафу

Житель города-героя накопил 600 тысяч рублей долга по алиментам своей маленькой дочери, но платить их не торопился и долгое время скрывался от приставов. Его объявили в розыск, а впоследствии удалось выяснить, что он прячется в квартире у родственников. Родня стояла на стороне должника и двери приставам не открывала. Тогда правоохранители запросили через суд разрешение на вскрытие жилья и осмотр.