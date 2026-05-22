Ущерб по делу о переводах Аристотеля оценили в 16 млн рублей

На допросе Светлана Месяц не признала вину и сказала, что не принимала решений о распределении денег. Ее адвокат Мария Юндина сказала РБК, что претензии следствия связаны с технической ошибкой при подготовке финансовой заявки Института философии РАН на 2022 год. В документ случайно попали задачи предыдущего исследования, сказала адвокат. На допрос в качестве свидетелей также доставили врио директора Института философии Абдусалама Гусейнова и сотрудников Надежду Волкову, Галину Вдовину, Наталью Иванову, Артема Юнусова и Марию Солопову.