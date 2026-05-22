В резиденции Макрона прошли обыски

20 мая в резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона — Елисейском дворце — были проведены обыски. Об этом сообщает газета Le Monde. Впоследствии факт проведения обысков подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF).

Источник: Reuters

Как уточняет издание, следственные действия осуществляются в рамках расследования, начатого в прошлом году. Оно касается возможных коррупционных нарушений при заключении государственных контрактов с компанией Shortcut Events. В последние годы эта организация занималась подготовкой крупных мероприятий для администрации президента, включая церемонии переноса останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. Согласно данным сатирического еженедельника Le Canard Enchaine, стоимость каждой такой церемонии для государства составляла около €2 млн.

Предыдущий обыск в президентском дворце проводился в 2018 году. Тогда помощник главы администрации президента Франции Александр Беналля был обвинен в нападении на участников первомайской демонстрации.

