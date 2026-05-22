В резиденции Макрона прошли обыски

Как уточняет издание, следственные действия осуществляются в рамках расследования, начатого в прошлом году. Оно касается возможных коррупционных нарушений при заключении государственных контрактов с компанией Shortcut Events. В последние годы эта организация занималась подготовкой крупных мероприятий для администрации президента, включая церемонии переноса останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. Согласно данным сатирического еженедельника Le Canard Enchaine, стоимость каждой такой церемонии для государства составляла около €2 млн.