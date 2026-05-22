Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников на подлете к Москве, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. Незадолго до этого у столицы сбили два БПЛА. О каких-либо последствиях налета не сообщается.
Незадолго до этого Росавиация сообщила о вводе ограничений для всех столичных аэропортов — Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Самолеты принимают и выпускают только по согласованию с властями.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.