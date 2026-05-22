В Дагестане начали проверку после гибели ребенка, упавшего в реку во время игры

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Ребенок утонул после падения в реку в Карабудахкентском районе Дагестана. Следователи начали проверку, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.
«Следственным отделом по городу Каспийску СУ СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 22 мая в селе Карабудахкент ребенок, находясь недалеко от дома, во время игры упал в речку Шар-шар и утонул. Через некоторое время тело обнаружили неподалеку, его унесло течением.
Следователями проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Органу дознания поручено проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и очевидцев происшествия.