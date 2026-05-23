В Шереметьеве не смогли приземлиться пять самолетов

«Пять рейсов были направлены на посадку на запасные аэродромы», — сказал представитель справочной службы. В частности, речь идет о рейсах из Казани, Волгограда, Антальи, Нальчика и Хургады — они совершили временную посадку в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, а также во Внукове. Аналогичная информация приводится и на онлайн-табло.
Ранее в Росавиации сообщили, что Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани и возможны корректировки в расписании части рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский.