Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьеве не смогли приземлиться пять самолетов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В московском аэропорту Шереметьево за последние два с половиной часа из-за действующих ограничений по безопасности не смогли приземлиться пять самолетов. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

«Пять рейсов были направлены на посадку на запасные аэродромы», — сказал представитель справочной службы. В частности, речь идет о рейсах из Казани, Волгограда, Антальи, Нальчика и Хургады — они совершили временную посадку в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, а также во Внукове. Аналогичная информация приводится и на онлайн-табло.

Ранее в Росавиации сообщили, что Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани и возможны корректировки в расписании части рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский.