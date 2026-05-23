ВСУ нанесли удары по школе и зданию администрации в Энергодаре

Вооруженные силы Украины нанесли удары по школе и зданию администрации в Энергодаре Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил глава города Максим Пухов.
— ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: удар по территории СОШ № 5; два удара по зданию администрации. Никто не пострадал, — написал он в Telegram-канале.
Также глава Энергодара сообщил, что украинские военные нанесли удар по вышкам сотовой связи, повреждены несколько автомобилей, под постоянными атаками находится одна из дорог, ведущих в город.
Пухов добавил, что более 10 БПЛА были подавлены или сбиты на подходе или в черте города.
Утром 22 мая силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников по Ярославлю: противник попытался нанести удары во время празднования победы ярославского ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина.
В ночь на 22 мая несколько украинских дронов атаковали колледж и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди, здание общежития обрушилось по второй этаж, а в учебном корпусе начался пожар. «Вечерняя Москва» собрала последнюю информацию и подробности о трагедии в отдельном материале.