CBS: в Нью-Йорке 16 человек пострадали из-за взрыва на барже

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Пожар и взрыв произошли на барже, находившейся на судостроительном заводе в городе Нью-Йорк, пострадали 16 человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на пожарный департамент города.
По их информации, пожар на заводе в административном округе Статен-Айленд длился более 50 минут, прежде чем произошел взрыв. Отмечается, что травмы получили 13 пожарных, двое сотрудников скорой помощи и один прохожий.
Специалисты по работе с опасными материалами и сотрудники департамента охраны окружающей среды прибыли на место инцидента для расследования причин взрыва, добавил телеканал.