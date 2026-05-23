CBS: в Нью-Йорке 16 человек пострадали из-за взрыва на барже

Троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Пожар и взрыв произошли на барже, находившейся на судостроительном заводе в городе Нью-Йорк, пострадали 16 человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на пожарный департамент города.

По их информации, пожар на заводе в административном округе Статен-Айленд длился более 50 минут, прежде чем произошел взрыв. Отмечается, что травмы получили 13 пожарных, двое сотрудников скорой помощи и один прохожий.

Специалисты по работе с опасными материалами и сотрудники департамента охраны окружающей среды прибыли на место инцидента для расследования причин взрыва, добавил телеканал.