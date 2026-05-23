Мэр Энергодара сообщил об атаках ВСУ на школу и администрацию

«ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: удар по территории СОШ № 5, два удара по зданию администрации, удар по входной группе одного из МКД по улице Курчатова, по вышкам сотовой связи, повреждены несколько гражданских автомобилей», — написал он.
По словам градоначальника, в результате обстрелов также была повреждена одна из транспортных артерий, ведущих в город. В ходе отражения атаки средствами противовоздушной обороны были подавлены или сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Энергодару и в его черте.
Пухов уточнил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Он отметил, что в регионе фиксируется чрезвычайно высокая активность беспилотников, и призвал жителей неукоснительно соблюдать меры безопасности.