Мэр Энергодара сообщил об атаках ВСУ на школу и администрацию

Мэр Энергодара Максим Пухов 22 мая проинформировал об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городскую инфраструктуру за прошедшие сутки. Как сообщается в его Telegram-канале, удары наносились по школе, административным зданиям и объектам связи.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: удар по территории СОШ № 5, два удара по зданию администрации, удар по входной группе одного из МКД по улице Курчатова, по вышкам сотовой связи, повреждены несколько гражданских автомобилей», — написал он.

По словам градоначальника, в результате обстрелов также была повреждена одна из транспортных артерий, ведущих в город. В ходе отражения атаки средствами противовоздушной обороны были подавлены или сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Энергодару и в его черте.

Пухов уточнил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Он отметил, что в регионе фиксируется чрезвычайно высокая активность беспилотников, и призвал жителей неукоснительно соблюдать меры безопасности.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше