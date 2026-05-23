Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на нефтебазу в Новороссийске

Один человек пострадал при падении обломков дронов ВСУ в Новороссийске Краснодарского края. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил региональный оперативный штаб.
— В Новороссийске от атаки БПЛА пострадал один человек. В момент падения обломков беспилотников мужчина находился на одной из улиц. Его доставили в больницу, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске обломки БПЛА упали на территорию нефтебазы, это привело к возгоранию технических и административных зданий. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
22 мая глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по школе и зданию администрации города. Он добавил, что более 10 беспилотников были подавлены или сбиты на подходе или в черте города.
Утром 22 мая силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников по Ярославлю: противник попытался нанести удары во время празднования победы ярославского ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина.