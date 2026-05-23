В Нью-Йорке прогремел взрыв, пострадали не менее 16 человек

На верфи в Нью-Йорке произошёл взрыв, сообщает Associated Press.
По предварительным данным, пострадали не менее 16 человек, в том числе пожарные. Двое пожарных получили тяжёлые травмы.
Инцидент случился на судостроительной верфи на острове Статен-Айленд.
«Пожар и взрыв на судостроительной верфи на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке привёл к травмам по меньшей мере у 16 человек, включая трёх с серьёзными травмами», — говорится в сообщении.
В пожарной службе Нью-Йорка заявили, что взрыв прогремел во время пожара. Он произошёл через приблизительно 50 минут после того, как пожарные прибыли на место и начали тушить возгорание.
Напомним, в ноябре 2025 года в Нью-Йорке взорвался легковой автомобиль, в результате чего пострадали работавшие рядом семеро пожарных.
