В Новороссийске из-за падения БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию нефтебазы в Новороссийске, что привело к возникновению пожара.

Как заявили в ведомстве, огнем были охвачены несколько административных и технических зданий. В штабе уточнили, что часть обломков также упала на территории топливного терминала.

По данным оперативного штаба, в городе пострадали два человека. Отмечается, что в момент атаки они находились на улице. Мужчины были госпитализированы.

Кроме того, под удар попала Анапа. Как добавили в оперштабе, там фрагменты БПЛА упали на территорию частного домовладения, в результате чего были повреждены хозяйственные постройки. Жертв и пострадавших нет.

