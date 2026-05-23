Оперштаб Кубани: при атаке БПЛА на Новороссийск пострадали два человека

Два человека получили травмы при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Новороссийск, информирует оперштаб Краснодарского края.
«В момент падения обломков БПЛА мужчина находился на одной из улиц. Его госпитализировали в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Второй пострадавший также находился на улице.
«Ещё одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали в оперштабе.
Кроме того, в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА зафиксировано возгорание на территории нефтебазы.
«Пострадавших нет. Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала. На месте работают оперативные и специальные службы», — заявили в оперштабе.
В Анапе обломки беспилотника украинских войск повредили хозяйственные постройки.
Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территории частного дома в хуторе Весёлая Гора. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.