Жительнице Воронежа может грозить колония из-за скрытых 168 рублей для соцконтракта

Ранее в официальных каналах Следкома сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль, которое возбудили по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Отмечается, что ей одобрили социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц, для получения которого доход не должен был превышать 13 444 рублей в месяц, однако эта сумма была превышена за три месяца на 168 рублей. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Максе» сообщила, что обратилась в СК и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить уголовное дело в отношении Пигуль.