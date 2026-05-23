Жительнице Воронежа может грозить колония из-за скрытых 168 рублей для соцконтракта

ВОРОНЕЖ, 23 мая. /ТАСС/. Максимальным наказанием для жительницы Воронежа, которая стала фигурантом дела о мошенничестве из-за сокрытия 168 рублей дохода для получения соцконтракта, может стать лишение свободы на шесть лет. Нижней границей наказания является штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщил ТАСС адвокат доктор юридических наук Денис Гончаров.
Ранее в официальных каналах Следкома сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль, которое возбудили по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Отмечается, что ей одобрили социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц, для получения которого доход не должен был превышать 13 444 рублей в месяц, однако эта сумма была превышена за три месяца на 168 рублей. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Максе» сообщила, что обратилась в СК и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить уголовное дело в отношении Пигуль.
«В соответствии со статьей 159.2 УК РФ, мошенничество в сфере выплат в крупном размере соответствует части третьей. Наказание — от штрафа в размере 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до шести лет вместе со штрафом до 80 тыс. рублей», — рассказал собеседник агентства.
По словам юриста, в ситуации, если женщина не была ранее судима, при наличии хороших характеристик и других смягчающих факторов, суд может рассматривать наименее строгое наказание.