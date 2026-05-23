Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до двух человек

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск Краснодарского края увеличилось до двух человек. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.
— Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до двух. Еще одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, доставили в больницу, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при падении обломков дронов ВСУ в Новороссийске. В момент падения обломков БПЛА мужчина находился на одной из улиц.
В Новороссийске обломки украинских дронов упали на территорию нефтебазы, это привело к возгоранию технических и административных зданий. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
22 мая глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по школе и зданию администрации города. Он добавил, что более 10 беспилотников были подавлены или сбиты на подходе или в черте города.