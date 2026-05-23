Юрист: сокрытие 168 рублей ради соцконтракта может стать мошенничеством в крупном размере

ВОРОНЕЖ, 23 мая. /ТАСС/. Дело о сокрытии жительницей Воронежа 168 рублей дохода для получения социального контракта может квалифицироваться как мошенничество в крупном размере. Так как на основании контракта она получила соцвыплаты на сумму 350 тыс. рублей, сообщил ТАСС адвокат, доктор юридических наук Денис Гончаров.
Ранее в официальных каналах Следкома, сообщалось глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль, которое возбудили по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Отмечается, что ей одобрили социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц, для получения которого доход не должен был превышать 13 444 рублей в месяц, однако эта сумма была превышена за три месяца на 168 рублей. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Макс» сообщила, что обратилась в СК и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить уголовное дело в отношении Пигуль.
«Доход этой женщины (Елизаветы Пигуль — прим. ТАСС) был превышен на 56 рублей в месяц, а значит социальные выплаты ей были не положены. Размер социального контракта — 350 тыс. рублей. И есть ущерб от преступления, образующий состав вмененного ей мошенничества в крупном размере», — считает Гончаров.
Юрист пояснил, что сами по себе 56 рублей в месяц, полученные сверх нормы дохода, не являются суммой ущерба от мошенничества, а лишь показывают, что не было права получать социальные выплаты.