Иностранную SIM-карту извлекли из ноги жителя Херсонщины после атаки дрона ВСУ

SIM-карту иностранного мобильного оператора Vodafone извлекли из ноги раненого жителя Херсонской области после атаки украинского БПЛА. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
— Врачи извлекли из ноги одного из пострадавших SIM-карту оператора Vodafone. Она попала в тело как осколок после прилета беспилотника, — написал он после визита в Скадовскую ЦРБ в мессенджере МАКС.
Глава области добавил, что проинспектировал работу медиков, оказывающих помощь пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины мирным жителям. Все врачи работают профессионально и самоотверженно, делая все возможное для спасения людей, подчеркнул Сальдо.
23 мая в Новороссийске Краснодарского обломки украинских дронов упали на территорию нефтебазы, это привело к возгоранию технических и административных зданий. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
22 мая глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли удары по школе и зданию администрации города. Он добавил, что более 10 беспилотников были подавлены или сбиты на подходе или в черте города.